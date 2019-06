Auto scende lungo la scalinata a Valle Giulia, fermato un uomo

Questa mattina un automobile, violando il codice della strada e rischiando di arrecare un danno ad un bene architettonico e monumentale, ha percorso un tratto della scalinata di Valle Giulia a Villa Borghese. Gli agenti del Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale hanno rintracciato l’automobilista alla guida del veicolo. Il gruppo di zona, ricevuta una segnalazione di un’auto che era stata vista scendere dai gradini della scalinata “Bruno Zevi”, dopo aver acquisito da un cittadino le immagini video di quanto accaduto e ascoltate alcune testimonianze, si e’ messo alla ricerca del possibile domicilio del conducente, in quanto la residenza del proprietario del veicolo risultava nella zona di Milano. Risaliti all’abitazione della madre, non distante dal luogo dei fatti, i vigili hanno individuato l’auto, una Fiat Panda, parcheggiata nelle vicinanze, che riportava alcuni danni compatibili con l’illecito testimoniato nei video. Il responsabile, un italiano di 47 anni, al momento si trova presso gli uffici di Viale Parioli per le procedure di rito.