Sport e salute: l’Asl Roma 5 aderisce alla Giornata mondiale del Donatore di sangue

La Asl Roma 5 aderisce alla Giornata mondiale del Donatore di sangue che si celebra il 14 giugno, lancia l’evento Facebook “Donazione di sangue: tutti titolari. Nessuno va in panchina”, e chiama a raccolta tutte le associazioni sportive, le palestre, gli sportivi del territorio affinché nasca una stretta collaborazione, naturale, tra lo Sport e la Salute. Tutte le squadre e gli sportivi sono invitati a contattare il Reparto di immunoematologia e medicina trasfusionale dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli (SIMT) via email: simt.tivoli@aslromag.it per dare la propria disponibilità e concordare con le equipe dei due centri della #AslRoma5 di #Tivoli e #Colleferro giornate di donazione “perché donando si gioca sempre da titolari”.