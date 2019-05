LAVORO, UGL IGIENE AMBIENTALE: IN PIAZZA PER LA TUTELA DEI DIRITTI E UNA ADEGUATA RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI

Oggi l’Ugl Igiene Ambientale è scesa in piazza contro il mancato rinnovo del CCNL fermo da oltre cinque anni.

Alla manifestazione a Roma sono intervenuti il Segretario Nazionale Roberto Favoccia, il Segretario Roma e Lazio Mauro Piconi, e tantissimi lavoratori e dirigenti sindacali provenienti da Campania, Puglia, Abruzzo, Lazio

“Oggi, a distanza di circa due anni dalla precedente

manifestazione generale del 2017, nulla è cambiato – ha spiegato il

Segretario Nazionale UGL Igiene Ambientale, Roberto Favoccia- e oltre

600.000 addetti al servizio di pulizia su tutto il territorio

nazionale hanno incrociato le braccia in segno di protesta contro il

mancato rinnovo del ccnl di categoria fermo da oltre 5 anni”.

”Uno stallo negoziale -sottolinea il sindacalista- che ormai va

avanti da circa 72 mesi e per il quale al momento non si intravedono

spiragli, un comparto da sempre esposto alle conseguenze delle gare al massimo ribasso, delle riduzioni orarie e dei contratti di

solidarietà. È doveroso da parte del sindacato porre in essere ogni azione a tutela di un settore già fortemente penalizzato@

Alla manifestazione sono intervenuti i Vice Segretari Generali della UGL Giancarlo Favoccia e Luigi Ulgiati e il Segretario Generale di Roma Ermenegildo Rossi, che hanno portato il proprio supporto alla federazione