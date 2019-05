Grave incidente a Roma: traffico in tilt

Ennesimo spaventoso incidente all’incrocio tra via Luigi Angeloni e via Maroncelli, in zona Portuense.

Questa volta, nelle due macchine coinvolte, c’era anche un neonato. La madre, giustamente terrorizzata per la sua incolumità, ha lanciato subito urla disperate di paura e richieste di soccorso, che hanno immediatamente allarmato i passanti e gli abitanti dei palazzi circostanti. Scene ormai consuete a questo incrocio, dove gli incidenti sono diventati praticamente all’ordine del giorno a causa della totale assenza di segnaletica orizzontale. Le strisce pedonali e le indicazioni di stop sono ormai invisibili, usurate dal passaggio delle automobili o cancellate dagli agenti atmosferici. I cittadini chiedono che vengano prese contromisure urgenti e ripristinata la segnaletica a tutela della loro incolumità. Solo così si potranno evitare nuovi incidenti e mettere finalmente in sicurezza l’incrocio, prima che si verifichi qualche tragedia o restino ferite altre persone.

È quanto dichiara Fabrizio Santori, dirigente regionale della Lega, e Daniele Catalano, già capogruppo della Lega in XI Municipio.