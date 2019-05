Cgil, Spi Cgil Lazio: «Domani in piazza coi pensionati»

Tutti uniti e al fianco dei pensionati. Domani, infatti, a partire dalle ore 10, Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil saranno in piazza San Giovanni, insieme ai pensionati di Roma e del Lazio, per sostenere la mobilitazione nazionale ‘Dateci Retta‘, indetta da Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil.

“I pensionati sono stanchi di essere trattati come bancomat – continua la nota -. Negli ultimi dieci anni, a causa delle politiche dei governi che si sono succeduti, ognuno di loro ha subito una perdita economica che sfiora i 20mila euro e il governo in carica nel prossimo triennio prevede tagli per circa 3,5 miliardi di euro. Nel Lazio sono 600mila le persone coinvolte (un terzo della platea dei pensionati): per loro, le scelte dell’esecutivo si tradurranno in un salasso di circa 400 milioni di euro in tre anni”.