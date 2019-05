Questa mattina al pronto soccorso di Bracciano, poco prima delle ore 10.30, un paziente è andato in escandescenza e ha colpito con violenza il Medico di turno del pronto Soccorso e delle infermiere che erano presenti in quel momento. Il dottore aggredito si trova al momento al Pronto Soccorso in attesa di diagnosi in stato di shock.

“La Asl si costituirà parte civile – annuncia il Commissario straordinario della Asl Roma 4, Giuseppe Quintavalle – I nostri medici, il nostro personale, svolgono il proprio lavoro a servizio dei pazienti, una aggressione sul luogo del lavoro è un fatto grave, e lo è ancor di più quando a subirne le conseguenze è chi presta servizio a favore della salute pubblica. Colpire nel cuore dell’ospedale, colpire il pronto soccorso, è un atto vile che danneggia tutti, cittadini compresi. La Asl Roma 4 esprime totale vicinanza e sostegno al personale sanitario coinvolto, e ringrazia i Carabinieri che sono intervenuti. Questi episodi non devono più succedere”.