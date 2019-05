Il risultato del PD alle elezioni europee ha sicuramente degli elementi positivi e altri che non devono farci abbassare la guardia. È innegabile che l’aver recuperato circa 4 punti percentuali rispetto a un anno fa è un’iniezione di fiducia che ci fa capire che, lavorando uniti verso la stessa direzione, senza lotte intestine, siamo l’unico vero argine a questo governo. Nel Lazio siamo stati ovunque sopra il Movimento 5Stelle e a Roma siamo il primo partito con il 30% dei consensi, pronti dunque a guidare l’alternativa alla Raggi, la cui esperienza prima si conclude e meglio è.

Non possiamo però nascondere i dati meno positivi, che devono indurci a migliorare e a elaborare una proposta politica efficace. Rispetto al 2018 abbiamo perso circa 100mila voti, stante un’astensione più alta in questa tornata elettorale. E lontani dal centro, nelle province come nelle periferie, soffriamo molto l’avanzata della Lega che è quasi sempre il primo partito. In queste realtà la Lega ha saputo intercettare meglio – ma con risposte sbagliate! – il tema della sicurezza e dell’integrazione. E da qui dobbiamo ripartire anche noi, lavorando a una proposta politica che dia speranza e una visione del futuro alle persone. Lo possiamo fare solo se ci apriamo e promuoviamo coalizioni ampie e credibili. Un po’ come è stato fatto nelle amministrative, soprattutto nei comuni sopra i 15 mila abitanti, che ci vedono ora impegnati nell’importante sfida del ballottaggio. Un risultato soddisfacente frutto soprattutto del lavoro di una classe dirigente radicata sul territorio e che ne ha saputo intercettare le istanze. Grazie alle donne e agli uomini che lavorano quotidianamente nelle realtà locali, a un PD unito, aperto e inclusivo e a coalizioni larghe e plurali possiamo costruire, nei territori e a livello nazionale, un’alternativa seria, affidabile e credibile.

Senatore Bruno Astorre