Aggressione da volatili, troupe de “La Vita in Diretta” a San Cesareo

Niente panico, nessuna scena alla Alfred Hitchcock diciamolo subito, certo è che i ripetuti attacchi da parte dei volatili ai danni di ignari passanti sono tra gli argomenti del momento. Ultimo in ordine temporale, l’episodio avvenuto a Roma in Viale dell’Astronomia, nel quartiere dell’Eur, dove qualche giorno fa una grossa cornacchia ha messo in fuga a suon di beccate sulla testa diverse persone che si trovavano a passare di li. Ieri pomeriggio anche a “La Vita in Diretta”, in onda su Rai1 si è parlato proprio di questo.

Ospite in collegamento esterno da San Cesareo, il signor. Andrea Torre titolare dell’Azienda Ekotorre che si occupa di allontanamento volatili, disinfestazioni e servizi di igiene ambientale. “Essere stati chiamati direttamente dalla RAI ad intervenire in trasmissione quali maggiori esperti del settore ci rende davvero orgogliosi del nostro lavoro – spiega Torre -. Come detto ai microfoni de La Vita in Diretta, la presenza di volatili in città è aumentata in maniera esponenziale negli ultimi anni, dato confermato dall’incremento di interventi cui siamo chiamati ad effettuare quasi giornalmente. L’aggressività di alcuni uccelli, in particolare delle cornacchie, è riconducibile probabilmente ad una strategia di difesa per proteggere i pulcini che stanno effettuando in questo periodo i primi voli”.