In video bus che colpisce pedone, Atac sospende autista

In un video divenuto virale sui social in queste ore si vede un uomo che si trova al centro della carreggiata di una strada a senso unico che si rivolge al conducente di un bus Atac della linea 786 situato a breve distanza. Nel video non si sente il contenuto delle sue parole.

Subito dopo il mezzo Atac parte a bassa velocita’ e colpisce il pedone. L’azienda partecipata di trasporto del Campidoglio fa sapere che Atac ha “immediatamente avviato gli accertamenti non appena ha avuto contezza del filmato, che l’azienda giudica molto grave”. Nelle more della conclusione degli accertamenti, sottolinea Atac, l’azienda “procedera’ a sospendere cautelativamente l’autista responsabile, una volta individuato.

L’azienda valutera’, inoltre, anche una denuncia a carico del dipendente. Nel frattempo ha provveduto a segnalare il video alle autorita’ competenti”.