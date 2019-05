Rifiuti, conto alla rovescia per la riapertura dell’impianto di Rocca Cencia

Le tonnellate di rifiuti che dovevano essere trattate nell’impianto Tmb Rocca Cencia, al momento fermo per un guasto, sono state gia’ riassegnate ad altri impianti. Lo si apprende da fonti del Campidoglio che sottolineano quindi come una soluzione sia gia’ stata trovata. Ama sta valutando la possibilita’ di riattivare, tra stasera e domattina, una parte dell’impianto Tmb. I tecnici dell’azienda sono al momento al lavoro per riparare il guasto al nastro trasportatore. E si punta a riattivare l’intero impianto nel weekend.