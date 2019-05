Rapine e botte a donne in strada a Ostia, arrestata coppia

Il modus operandi della coppia arrestata dai carabinieri di Ostia, definito “seriale e semi-professionale” dagli inquirenti, era quasi sempre lo stesso: le vittime venivano “selezionate” e colte di sorpresa mentre rientravano in casa oppure mentre stavano andando al lavoro di mattina presto, approfittando dell’assenza di testimoni e agendo talvolta in luoghi poco illuminati. L’uomo, che durante le azioni criminali era solito coprirsi parzialmente il volto con un cappuccio, prima di agire, attendeva quasi sempre il segnale del “via libera” da parte della sua compagna, scagliandosi a quel punto con ferocia e accanendosi contro le vittime talvolta per un bottino di poche decine di euro. In un caso la donna arrestata ha rapinato una 40enne nell’androne del palazzo in cui abita minacciandola con un’arma da taglio.