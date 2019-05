Il Quirinale si apre ad arte contemporanea, Fontana e Afro nella casa degli italiani

D’ora in poi Sergio Mattarella ricevera’ capi di Stato e leader politici nello studio alla Vetrata, rischiarato da lampade di design italiano, mentre le delegazioni che arriveranno nella Presidenza della Repubblica potranno ingannare l’attesa in anticamera ammirando un quadro di Boetti o di Afro. Il Quirinale apre le sue porte all’arte contemporanea e al design italiani, accogliendo trentasei opere di pittori e scultori del Novecento e trentadue oggetti disegnati e prodotti da aziende italiane. Dopo le acquisizioni del periodo dei Papi e dei Savoia, il palazzo che fu dei Papi e dei re aggiorna i suoi arredi con l’installazione di opere del periodo repubblicano. Prestate in comodato d’uso dagli artisti o dai loro eredi, da oggi sculture di De Chirico, Pomodoro, Consagra, Manzu’, Marini e Melotti, quadri di Fontana, Accardi, Guttuso, Fioroni e Burri rinnoveranno il cortile d’onore e le sale secentesche del palazzo, esposte accanto agli specchi antichi, alle consolle dorate e agli arazzi fiamminghi.

Una iniziativa voluta da Sergio Mattarella “per arricchire in modo stabile il Quirinale e che verra’ presentata in occasione della Festa della Repubblica” ha spiegato il consigliere per la stampa Giovanni Grasso. “Le opere saranno anche un biglietto da visita del genio italiano durante le visite dei capi di Stato stranieri”. Non a caso nel cortile d’onore dove giungono i presidenti, ai lati della scalinata d’accesso campeggiano il disco di Pomodoro e il Miraggio mediterraneo di Consagra.