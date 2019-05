P.Re.Val.E’ Lazio: meno morti infarto, troppi parti cesarei

Diminuisce del 30% la mortalita’ per infarto nel Laziomentre resta ancora troppo alto, rispetto alla media nazionale, il numero dei parti cesarei nonostante siano stati 7.300 in meno nel periodo 2013-2018.

Sono alcuni dei dati contenuti in P.Re.Val.E. 2019, il programma regionale di Valutazione Esiti degli interventi sanitari nel Lazio, presentati dall’assessore alla sanita’ e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, dal direttore del Dipartimento di epidemiologia del Lazio, Marina Davoli e dal direttore della Direzione regionale salute e integrazione socio-sanitaria, Renato Botti.

Tra i monitoraggi, ha messo in evidenza l’assessore d’Amato, ce ne sono “alcuni particolarmente importanti” che riguardano i trattamenti per la frattura del femore, l’infarto, la chirurgia, i parti cesarei e il tumore alla mammella.

– FRATTURA FEMORE: nel dettaglio, il Rapporto sottolinea che nel periodo tra il 2012 e il 2018 la proporzione di interventi per fratture del collo del femore in pazienti di eta’ maggiore di 65 anni, eseguiti entro 2 giorni dall’accesso nella struttura di ricovero, e’ progressivamente aumentata, passando dal 31% al 58%, risultato in linea con il dato nazionale; tale variazione si traduce in circa 1.650 interventi in piu’ rispetto al 2012, eseguiti tempestivamente ogni anno negli ultimi 4 anni, per un totale in tutto il periodo 2013-2018 stimato di 8.650 persone in piu’ operate tempestivamente. Questo significa una migliore qualita’ della vita nelle persone anziane.

– INFARTO: nel 2018 – si legge nel Rapporto – si osservano circa 10.000 ricoveri per infarto acuto del miocardio; la mortalita’ a 30 giorni dal ricovero e’ passata dal 10% nel 2012 al 7% nel 2018, in ulteriore lieve diminuzione rispetto al 2017 (8%) e inferiore alla media nazionale; si osservano circa 180 decessi per infarto in meno ogni anno negli ultimi 4 anni rispetto al 2012 per un totale di circa 800 decessi in meno in tutto il periodo 2013-2018. La proporzione di angioplastica eseguita entro 90 minuti dal ricovero, intervento salvavita nel caso di infarto acuto stemi, e’ aumentata a partire dal 2012, passando dal 30% al 56% del 2018, in ulteriore aumento rispetto al 2017 (51%); in termini assoluti nel solo 2018 sono state eseguite circa 750 rivascolarizzazioni tempestive in piu’ rispetto al 2012, per un totale di circa 3.400 nell’intero periodo 2013-2018.