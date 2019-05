Mense scolastiche, braccio di ferro tra lavoratori e Campidoglio

Continua il braccio di ferro tra i lavoratori che operano in appalto nel servizio di ristorazione delle mense scolastiche, oggi in sciopero, e il Comune di Roma. I dipendenti denunciano una base d’asta soggetta al ribasso in sede di offerta da parte delle Aziende pari a 3.90 euro per singolo pasto con quella per i canili comunali pari a 3.60 euro.

“Pieno sostegno e solidarieta’ ai lavoratori e alle lavoratrici delle mense scolastiche che protestano sotto al Campidoglio contro il bando di gara che mette a rischio migliaia di posti di lavoro e fissa un prezzo per pasto sotto i livelli di qualita’ nelle scuole e negli asili nido”. Cosi’ in una nota la consigliera regionale Pd del Lazio Michela Di Biase. “Il nuovo bando che ridisegna il servizio delle mense e’ vergognoso e dannoso per i lavoratori – aggiunge – che forse dal 18 giugno si ritroveranno disoccupati e per le famiglie romane che si troveranno nell’impossibilita’ di affidare i loro piccoli ai nidi e alle scuole d’infanzia. Questa situazione, che rischia di sfociare nel caos, e’ l’ennesima dimostrazione dell’incapacita’ della Raggi e della sua amministrazione. La sindaca intervenga il prima possibile – conclude Di Biase – perche’ i lavoratori, le famiglie romane e i nostri bambini non meritano di essere colpiti da tanta indifferenza”.

LA REPLICA

Il Campidoglio tuona contro le notizie circolanti in queste ore: “Invitiamo a non continuare a diffondere informazioni non corrette. Non è ancora stato affidato il servizio di ristorazione scolastica gestito da Roma Capitale. Il procedimento amministrativo avviato nel 2017 con la pubblicazione dell’avviso pubblico, è tuttora in fase di svolgimento. Gli uffici stanno verificando il rispetto dei criteri stabiliti dal Codice dei Contratti. L’atto di approvazione sarà poi sottoposto all’ANAC nell’ambito del protocollo collaborativo.L’Assessorato alla Scuola precisa quindi che la fase di aggiudicazione definitiva del servizio non è ancora stata espletata. Continuare a garantire un servizio di qualità è il principale obiettivo perseguito: attenzione alla qualità dei prodotti, alla tematica ambientale, sociale e occupazionale. Il criterio di aggiudicazione previsto, infatti, non è quello del massimo ribasso, ma dell’offerta più vantaggiosa, che consente di poter valutare gli aspetti qualitativi e migliorativi delle offerte“.