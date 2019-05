Lazio, Di Berardino: Lazio continua a essere emergenza

“Dobbiamo tornare a mettere al centro il lavoro che, ora e nei prossimi anni, rappresenta un’emergenza sociale. Per questo ogni istituzione, ognuna per le sue funzioni e i suoi compiti, deve concorrere a mettere in campo strumenti idonei per arginare questo processo”. Lo ha detto Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario della Regione Lazio, intervenendo al Tempio di Adriano, nell’ambito della presentazione dei dati della ricerca ‘Lavoro… nonostante tutto – Indagine sui giovani romani tra aspirazioni e realta”.

“Le Acli, con questa giornata dedicata al lavoro e ai giovani, hanno contribuito – ha aggiunto – a tenere accesa la fiamma su questi argomenti. Come Regione Lazio, nel corso degli ultimi anni, abbiamo realizzato diversi strumenti nell’ambito del lavoro e della formazione per i giovani. Penso a Torno Subito, per sostenere esperienze di formazione o di lavoro all’estero, o al pacchetto per il lavoro da 180 milioni di euro che consente, per biennio 2019/2020, di coinvolgere oltre 70 mila persone, e che e’ articolato in programmi e bandi come Garanzia Giovani, il contratto di ricollocazione Generazioni, l’apprendistato, il patto generazionale e il bonus per le assunzioni a tempo indeterminato. Al centro della scena, inoltre, deve tornare a esserci il ruolo del pubblico. Per questo stiamo anche lavorando per migliorare i centri per l’impiego, per renderli protagonisti dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.