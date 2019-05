“I volti della canapa”, presentato il libro fotografico di Maria Novella De Luca

Ieri, 29 maggio, a Roma in via da Romanello da Forlì 7, presso Eroi del Pensiero, si è tenuta la presentazione del libro fotografico di Maria Novella De Luca “I volti della canapa” a cura dell’Associazione Culturale SenzaBarcode nell’ambito della rassegna letteraria #6SenzaBarcode giunta al termine dell’edizione primaverile. Il libro fotografico della De Luca vuole mettere in luce i diversi volti della canapa, non solo di chi utilizza la cannabis terapeutica perché affetto da malattie o patologie, ma anche i diversi utilizzi di questa pianta ancora poco conosciuta e avvolta da molti pregiudizi. La De Luca effettua un viaggio, anche fisicamente spostandosi per tutta la penisola, entrando nelle vite delle persone che soffrono: chi per una malattia degenerativa, chi colpito da un cancro, chi da sindrome da dolore cronico o anche chi vive con gravi postumi di incidenti.

Ad assistere l’autrice Riccardo Barbagallo, ricercatore scientifico della Società Italiana Medicina Naturale (SIMN) che ha spiegato: “Il lavoro che ha fatto Maria Novella è molto lodevole perché ha avuto il coraggio di focalizzare i volti di queste persone portando la luce quella che è la realtà del nostro Paese, cioè di una società civile dove c’è diritto alla cura non c’è più il diritto alla cura, perché il farmaco non si trova… La realtà è molto complessa, purtroppo non essendoci spesso la cannabis reperibile nelle farmacie e, inoltre, molti medici vivono di ideologie e non di dati scientifici per cui non prescrivono il farmaco, questi malati sono costretti a rivolgersi al mercato nero. Quindi il controsenso più assurdo di uno Stato che così alimenta le mafie…”.

A moderare l’evento Sheyla Bobba, Presidente dell’Associazione culturale e direttore dell’omonimo sito di informazione www.senzabarcode.it: “La rassegna letteraria #6SenzaBarcode è cominciata lo scorso anno e in questi mesi abbiamo avuto l’occasione di conoscere autori e libri decisamente non omologabili. Quello che noi facciamo è dare spazio a chi è difficilmente inquadrabile in un mondo, specialmente quello letterario, che tende a etichettare tutti sotto alcune categorie definite. SenzaBarcode significa proprio “senza codice a barre”, quindi è per noi un privilegio accompagnare gli autori all’inizio della loro promozione. Ringrazio Eroi del pensiero e il titolare, Giorgio Rizzo Mungo, per l’ospitalità in quello che abbiamo ormai definito l’hub culturale di SenzaBarcode. Ringrazio ancora LiberiTV e Radio Radicale che sono sempre con noi e seguono da vicino i nostri eventi e CinqueQuotidiano che non ha mancato l’appuntamento”.

Maria Novella De Luca ha fatto delle emozioni la guida del suo libro, è entrata nelle storie di queste persone, nelle loro vite, nel loro dolore e nella loro speranza e le ha impresse sulla pellicola catturando i tratti più significativi di ogni protagonista.

Durante la presentazione ha dichiarato: “Io dico sempre che da fotografa racconto delle storie, non mi piacciono le foto perfette, non faccio le foto in studio e mi piacciono le foto che raccontano la realtà. Quindi sono abituata a cogliere il momento, arriva lui secondo me io semplicemente scatto o lo vedo… Questo l’ho sempre visto come un libro positivo, è vero che si parla di dolore e di patologie, ma è un libro di lotta, un libro di sorrisi. Non ci sono mai foto di persone sofferenti, sono già di per sé persone che soffrono, parliamo di patologie spesso gravi. Non doveva la foto sottolineare il dolore, ma tirare fuori quello che loro stanno facendo per il dolore, ovvero stanno lottando”.

Ne I volti della canapa si possono anche trovare tante informazioni e contributi che riguardano la cannabis. Dal contributo di Mario Catania, de la Dolce vita magazine, apprendiamo che nel Lazio, con il decreto 151 approvato il 21 aprile 2017 e firmato dal commissario della sanità e Presidente della Regione, Nicola Zingaretti è stata approvata una legge che regolamenta la cannabis terapeutica. Solo tre le categorie di pazienti a cui può essere prescritto il medicinale in maniera gratuita: il dolore cronico legato a spasticità di grado moderato severo, per il dolore per lesione del midollo spinale e per ridurre il dolore in pazienti oncologici. Sempre in caso di inefficacia o intolleranza da altri farmaci. Il mondo della cannabis terapeutica è sicuramente ignoto ai più, e segregato a chi ne deve far uso per una malattia grave o agli addetti al mestiere, che anche sembrano essere sufficientemente preparati, questo alimenta il pregiudizio nel farmaco e in chi ne fa uso. Auspicando in più appuntamenti di approfondimento della tematica rimandiamo al link per l’acquisto del libro Edito da Crowdbooks. (https://crowdbooks.com/it/projects/canapa/)

