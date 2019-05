Direzione del Pd, Zingaretti: «Serve una rivoluzione nel partito senza il protagonismo di un leader»

Passate le europee il segretario del Pd Nicola Zingaretti si è presentato alla direzione del partito per un primo bilancio dell’esito elettorale ed in evidente polemica con le recenti dichiarazioni di Renzi, relative ad una perdita di altri 100mila voti, ha riaffermato che intorno al Pd si sono mosse “diverse energie della società” con “un recupero elettorale anche tra i giovani”. Inoltre la scelta della lista unitaria “ha favorito la ripresa di una curiosità di un nostro contatto, ancora insufficiente, con il mondo del lavoro grazie anche al dialogo con i sindacati” che hanno apprezzato lo sforzo unitario del Pd.

Poi ironicamente ha aggiunto: “Non mi addentro in paralleli calcistici perchè preferisco il linguaggio della politica. Abbiamo sconfitto il rischio di un avvolgimento in una crisi senza fondo che alcuni fuori di noi auspicavano. Se saremo bravi – ha proseguito- una prima luce riesce a vedersi. In me non c’e’ alcun trionfalismo ma valgono poco i numeri assoluti sugli elettori che ci hanno scelto”.

Tanto più che nelle città “un campo progressista che lievita, cresce, si radica. Tutto questo spiega i risultati positivi. Dobbiamo sapere valorizzare alleanze e risorse in una battaglia che credo sia aperta”.

Parlando della Lega di Salvini ha ammesso la sua “pericolosità” perché è apparsa “più decisa, rompendo regole e garanzie presentate come vincoli da abbattere” e ritiene che Salvini “userà ancora i Cinque Stelle facendo consumare la loro crisi”. Ma in ogni caso si andrà comunque alla crisi di governo e quindi “non possiamo farci trovare impreparati”.

Per questa ragione, aggiunge, “dobbiamo guardare negli occhi la crescita della Lega, oggettivamente, al di la’ di ogni previsione. Sono dinamiche che non si esauriranno in tempi brevi, hanno un loro radicamento. Ecco perchè vanno contrastate subito senza cullarsi nella contemplazione dei nostri successi”.

In alternativa secondo Zingaretti “occorre spingere verso la ripresa del nostro rapporto con i ceti deboli, i giovani, le periferie, i piccoli centri” perché la Lega è la forza che di più “genera disuguaglianze”. Salvini “non si preoccupa per lo spread alto” togliendo risorse ai servizi, alla scuola, alla sanità”, mentre quota 100 per le pensioni scarica il peso delle pensioni sui più giovani. Nel frattempo il populismo di destra “porta nuovo disordine e aggrava la crisi.”

Per il Pd si aprono nuove prospettive, ma ci si deve muovere per sviluppare anche i contenuti ecologici (verdi) della sua strategia . “In Germania i verdi hanno superato i socialdemocratici – ha aggiunto- e c’è una domanda che il PD deve raccogliere, con nuovo modello di sviluppo per creare lavoro e benessere”.

Nel contesto dell’Europa Zingaretti propone ”un fronte europeo anche con Macron. Un fronte non solo in chiave antisovranista, ma per una Europa che investe e migliora il suo livello di vita e di civiltà. I profeti disarmati perdono – ha proseguito- ha ragione Machiavelli. Noi stiamo costruendo un esercito in Europa e sarà questo esercito ad aiutare l’Europa”.

Sul finire della sua relazione ha affrontato il tema del partito: “Noi diamo l’immagine di un partito poco compatto, perche’ c’e’ un arcipelago di ruoli: c’e’ un gruppo dirigente nazionale appesantito dal rischio di un regime correntista. Non possiamo più fare finta che questo non rappresenti un problema”.

“Sono sommerso – ha proseguito- dalla denuncia di migliaia di persone che vedono i nostri circoli chiusi. Questo trasmette una immagine di fragilità e un problema di credibilità. Questo non ce lo possiamo più permettere.”

Poi ha aggiunto con fermezza “Serve una vera rivoluzione o non ce la facciamo, non possiamo mutuare il modello di Salvini, affidandoci al protagonismo di un leader. Io a quel modello non credo, non ho scelto questa strada e non la praticherei mai”.

Giuliano Longo