AS ROMA CALCIO A 5, TUTTO PRONTO PER IL “ROMA DAY”: PICCOLI CALCIATORI CRESCONO

“Tanta voglia di scoprire i campioni del futuro. Nella Capitale è tutto pronto per l’attesissimo “Roma Day”, l’iniziativa organizzata dalla As Roma Calcio a 5 e dal Direttore Sportivo Di Vittorio per il prossimo venerdì 7 giugno, a partire dalle ore 17 presso il circolo sportivo “Marco Magnani” di via Gregoraci 104, a Roma. Si tratta dell’apertura ufficiale delle iscrizioni per la stagione 2019/2020 della scuola calcio dell’As Roma Calcio a 5 ed è destinato a tutti i bambini e a tutte e bambine, nati dal 2005 al 2015. Una giornata imperdibile di sport, che verrà arricchita da numerose sorprese: per i primi cento iscritti infatti, la società giallorossa darà in regalo una maglia Nike As Roma Calcio a 5 (special edition) e gli scarpini della Nike: la promozione è valida solamente per coloro che effettueranno l’iscrizione il 7 giugno, giorno del Roma Day. Saranno presenti l’allenatore della As Roma Calcio a 8 ed ex gloria giallorossa, Fabio Petruzzi, e il presidente della As Roma Calcio a 8, Michel Emi Maritato, già candidato sindaco al Comune di Roma”.