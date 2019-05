Mercatone Uno. Clienti beffati. UGCons: “Indifferenza del Governo inaccettabile”

Da quando il tribunale di Milano ha decretato il fallimento della Shernon Holding, la società proprietaria, oltre 1800 dipendenti sono senza lavoro. È la triste storia della del Mercatone Uno. In tutta Italia anche oggi continuano le proteste, nei giorni scorsi proprio nella Capitale c’era stato un sit in dei sindacati. I commissari ricordano che in apertura della procedura, nel 2015, erano arrivate oltre 50 manifestazioni di interesse, anche se poi si era concretizzata solo quella della Shernon Holding dell’imprenditore veneto Valdero Rigoni . Che poi ha accumulato 90 milioni di euro di debiti in nove mesi.

“Quale tutela per i clienti di Mercatone Uno? Questa indifferenza da parte del Governo è inaccettabile”. E’ l’attacco di Paolo Mattei, presidente UGCons, l’associazione dei consumatori dell’UGL. “Siamo assolutamente solidali con i lavoratori, ma ci sono anche i diritti dei consumatori da salvaguardare. Persone che hanno pagato e non hanno mai

ricevuto i mobili. Se l’azienda non può, inevitabilmente, intervenire chiediamo che il Governo si faccia garante di questi interessi”. Si parla di persone che, a detta di Mattei, sono state beffate. “Gente che ha acquistato, magari attivando un finanziamento, e adesso ha perso i soldi. Non possiamo permetterlo. Siamo disposti – conclude Mattei – a

una mobilitazione in loro difesa, per chiedere alle istituzioni competenti di non tradire i diritti dei consumatori”.