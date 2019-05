Scontro a Palestrina, traffico in tilt

Quattro auto coinvolte in uno scontro frontale su cui saranno le forze dell’ordine a fare piena luce. Incidente oggi pomeriggio a Palestrina in prossimità dell’incrocio di via dell’Olmata e via Prenestina Nuova.

Lo scontro piuttosto violento ha causato seri danni alle autovetture coinvolte, ma secondo le prime testimonianze non ci sarebbero per fortuna feriti gravi. Lievi disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza.

Si tratta dell’ennesimo incidente registrato in questo mese in prossimità dell’incrocio all’ingresso di Palestrina.