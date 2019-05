Roma, scorta con auto blindata alla Raggi: sarebbe nel mirino dei Casamonica

Da pochi giorni la scorta per il sindaco di Roma, Virginia Raggi, è stata rinforzata. L’agente della polizia municipale che finora l’ha accompagnata nei suoi spostamenti è stato sostituito da due poliziotti e ora tutti viaggiano su un’auto blindata. Secondo quanto riferisce il Fatto Quotidiano, una fonte avrebbe rivelato a un agente della polizia giudiziaria che ci sarebbe l’intenzione di alcuni componenti dei Casamonica di colpire il primo cittadino e la Procura di Roma.

“Abbiamo appreso che i Casamonica vogliono colpire la nostra sindaca Virginia Raggi e i magistrati che li stanno contrastando con indagini e processi”. Cosiì il presidente della commissione Nicola Morra. “Per questo sono al Campidoglio per esprimerle personalmente la mia vicinanza. I Casamonica sono mafia e chi lotta veramente la mafia, come Virginia sta facendo a Roma, rischia anche la vita. Solidarietà a Virginia e a tutti quelli che lavorano in prima linea. Chi lavora per i cittadini sa che deve scontrarsi contro poteri criminali. Virginia Raggi ora vive blindata perchè c’è una minaccia concreta nei suoi confronti. La minaccia dei clan dei Casamonica e’ reale. Come è reale il cambiamento che sta avvenendo a Roma”.