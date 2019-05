Roma, beccati dipendenti infedeli. Raggi: «Via mele marce»

“Abbiamo beccato dei lavoratori Ama infedeli:

in cambio di soldi avrebbero permesso a piccoli imprenditori di smaltire rifiuti pericolosi nell’isola ecologica di Mostacciano.

Un centro pubblico di tutti i cittadini, che sarebbe stato utilizzato in modo criminale: mazzette per far sversare rifiuti speciali il cui smaltimento altrove sarebbe costato molto caro”.

Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in un post sulla sua pagina Facebook. “Tutto cio’ per noi e’ inaccettabile – ha aggiunto -. Per questo Ama, dopo un’indagine interna, ha prima sospeso e poi licenziato il 14 maggio scorso tre dipendenti coinvolti. Ringrazio la magistratura per aver fatto luce su questa vicenda. Davanti a questi furbetti e criminali ambientali non lasciamo spazio alle zone d’ombra: via le mele marce e i dipendenti infedeli che infangano anche il nome di tutte le persone oneste che ogni giorno lavorano per la nostra citta’”.