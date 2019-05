Rai Due, The Voice : dodici i talenti che hanno superato le “Battle”. La semifinale domani

Entusiasmo e colpi di scena nella puntata di ieri delle “BATTLE” di “The Voice of Italy”, il talent musicale di Rai2 condotto da Simona Ventura, che sui social si è confermato il programma più commentato dell’intera giornata con oltre 148mila interazioni (fonte: Nielsen Italia).

Una vera e propria sfida sul ring allestito nello Studio 2000 del Centro di Produzione Tv Rai di via Mecenate a Milano, dove Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno hanno dovuto far competere i componenti dei propri team per scegliere le Voci da far accedere alla fase successiva dei “Knock-out”, in onda domani, giovedì 30 maggio.

Questi i risultati dei 12 “duelli canori” delle BATTLE di ieri:

Team Gué – Brenda Carolina Lawrence batte sul ring Federica Filannino sul brano Million Dollar Bill di Whitney Houston; Ilenia Filippo batte sul ring Josué Previti sul brano Shallow di Lady Gaga; Francesco Sorrentino in arte Francesco Da Vinci batte sul ring Ilaria Amagour in arte Hindaco sul brano Hai Delle Isole Negli Occhi di Tiziano Ferro.

Team Gigi – Domenico Iervolino batte sul ring Andrea Settembre sul brano É Sempre Bello di Coez; Carmen Pierri batte sul ring Sofia Tirindelli sul brano Hola di Marco Mengoni feat. Tom Walker; Elisa Gaiotto in arte Eliza G batte sul ring Elisabetta Pia Ferrari sul brano Volevo Scriverti Da Tanto di Mina.

Team Elettra – Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba batte sul ring Lisa Cardoni in arte Leslie sul brano Run The World (Girls) di Beyoncé; Andrea Berté batte sul ring Beatrice Inguscio in arte Trisss sul brano Seven Years dei Lukas Graham; Greta Giordano batte sul ring Tahnee Rodriguez sul brano Woman Like Me delle Little Mix feat. Nicky Minaj.

Team Morgan – Matteo Camellini batte sul ring Noemi Mattei in arte Naïve sul brano Blood Of Eden di Peter Gabriel; Dominique Chillé Diouf in arte Diablo batte sul ring Viola Bologna in arte Violet sul brano Cosa Succederà alla Ragazza di Lucio Battisti; Erica Bazzeghini batte sul ring Elisa Paschetta in arte Joe Elle sul brano I Want Your Sex di George Michael.

Anche in questa puntata non sono mancati i momenti di intrattenimento allo stato puro: per accontentare il pubblico, incuriosito dopo la “Penitenza” di Gué, Simona Ventura decide di far “pagare pegno con impegno” anche agli altri tre coach: Gigi con la performance in chiave neomelodica della hit di Gué Pequeno “Tuta di felpa”; Elettra con la personalissima versione di “Altrove” di Morgan e quest’ultimo, ha rivisitato, suonando un ukulele, il brano “Pem Pem” della collega.

Pronti a giocarsi il tutto e per tutto per raggiungere la finale di “The Voice of Italy” nell’appuntamento di domani con i “Knock Out”, i talenti in gara durante le prove sono stati affiancati anche da Special Coach d’eccezione che hanno dato preziosi consigli per la preparazione delle sfide: Arisa per il Team Elettra, Edoardo Bennato per il Team Morgan, Elodie per il Team Guè ed Enrico Ruggeri per il Team Gigi.

Nei “Knock Out” i concorrenti di ogni team dovranno scontrarsi, cantando brani differenti, in due prove decisive: dopo la prima esibizione i coach sceglieranno due dei tre concorrenti del proprio team che, nel secondo e decisivo round, si contenderanno i 4 posti disponibili per la finale del talent show in onda in diretta martedì 4 giugno.

Queste le Voci protagoniste dei “Knock-out” nei rispettivi team:

Team Gué – Brenda Carolina Lawrence – 21 anni, nata a Cremona vive a Pieve d’Olmi (CR), studentessa; Ilenia Filippo – 24 anni, vive a San Lucido (CS), studentessa; Francesco Sorrentino in arte Francesco Da Vinci – 25 anni di Napoli, musicista.

Team Gigi – Domenico Iervolino – 21 anni, nato ad Aversa vive a Ottaviano (NA), studente; Carmen Pierri – 16 anni, nata a Salerno vive a Montoro (AV), studentessa; Elisa Gaiotto in arte Eliza G – 34 anni nata a Sacile (PN) vive a Caneva (PN), cantautrice.

Team Elettra – Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba – 22 anni, nata a Desenzano del Garda (BS), vive a Milano, fundraiser; Andrea Berté – 17 anni, nato a Bergamo vive a Ponteranica (BG), studente; Greta Giordano – 18 anni, nata a Caserta vive a Pignataro Maggiore (CE), studentessa.

Team Morgan – Matteo Camellini – 24 anni di Sassuolo (MO), insegnante; Dominique Chillé Diouf in arte Diablo – 18 anni nato a Roma vive a Cervasca (CN), disoccupato; Erica Bazzeghini – 20 anni, vive a Varese, studentessa.

Come ogni martedì, dagli studi di Rai Radio2, radio ufficiale di “THE VOICE OF ITALY”, i due conduttori d’eccezione Andrea Delogu e Stefano De Martino, hanno commentato in diretta il programma.

Ogni giorno tutte le piattaforme social di Rai2 e del programma danno la possibilità agli utenti di entrare nel backstage, non solo durante la messa in onda ma anche durante la settimana quando coach e talent si preparano per le performance. Indiscrezioni, approfondimenti e interviste mirate. Dirette social, jam session e interviste pungenti, con divertenti incursioni di Simona Ventura, compongono l’offerta digital, oltre naturalmente alla possibilità di rivedere le clip delle puntate e gli extra sul sito www.thevoiceofitaly.rai.it e sul canale YouTube di The Voice of Italy.

Un filo diretto con i coach e Simona, consente al pubblico e ai fans di interagire e commentare le puntate costantemente attraverso l’hashtag #TVOI

Twitter: THEVOICE­­_ITALY,

Instagram: thevoice_italy,

Facebook: Thevoiceufficiale

The Voice, format internazionale TALPA GLOBAL, creato da John de Mol tra i più visti al mondo e in onda in 67 Paesi, è prodotto in Italia da Rai2 in collaborazione con WAVY, scritto da: Benedetto Calì, Alessandro Caruso, Angelo Ferrari, Agata Gambuzza, Riccardo Lupoli, Marta Marelli, Francesca Mazzantini, Simone Rossi, Francesca Todaro, Simona Ventura, Cesare Vodani con la collaborazione di Paolo Bordigoni, Marco Matteo, Alessandra Porzio.