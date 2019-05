Pd, Zingaretti a Calenda: «Uniti si vince, faremo scelte insieme»

“Ora occorre essere uniti per combattere, costruire l’alternativa e aiutare i nostri sindaci ai ballottaggi”. Lo afferma il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, commentando, in Senato a margine della presentazione del rapporto sulla finanza pubblica della Corte dei Conti, le ultime dichiarazioni di Carlo Calenda. “Calenda – ha aggiunto – ha detto una cosa molto chiara, rimane in questo partito ed e’ a disposizione, qualsiasi scelta la faremo insieme. Io credo nell’unita’ che ci chiedono gli elettori”.

“Dobbiamo tener chiaro che gli avversari politici stanno dall’altra parte. Uniti si vince”, ha concluso.