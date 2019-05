Minacce da Casamonica a Raggi: solidarietà dal mondo politico

“Abbiamo appreso che i Casamonica vogliono colpire la nostra sindaca Virginia Raggi e i magistrati che li stanno contrastando con indagini e processi. Per questo sono al Campidoglio per esprimerle personalmente la mia vicinanza”. Cosi’ il presidente della commissione Nicola Morra.

Oggi alcuni quotidiani riportano la notizia che la scorta alla sindaca Raggi e’ stata rinforzata dopo la segnalazione che alcuni appartenenti ai Casamonica vorrebbero colpire la sindaca e i pm che indagano sul clan.

“I Casamonica sono mafia e chi lotta veramente la mafia, come Virginia sta facendo a Roma, rischia anche la vita. Solidarieta’ a Virginia e a tutti quelli che lavorano in prima linea. Chi lavora per i cittadini sa che deve scontrarsi contro poteri criminali. Virginia Raggi ora vive blindata perche’ c’e’ una minaccia concreta nei suoi confronti.

La minaccia dei clan dei Casamonica e’ reale. Come e’ reale il cambiamento che sta avvenendo a Roma”, conclude Morra.

“Solidarieta’ e vicinanza alla sindaca e alla Procura di Roma in questa lotta per la legalita’ contro le mafie che deve vedere unite tutte le istituzioni. Sono certo che le minacce subite da Virginia Raggi da parte dei Casamonica, cosi’ come riportato oggi dalla stampa, non scalfiranno il suo operato e quello dell’amministrazione capitolina”. Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.