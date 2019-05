METRO A, ASSOTUTELA: “CHIUSURA ESTIVA? PRONTO ESPOSTO IN PROCURA”

“Apprendiamo che importanti lavori di manutenzione sarebbero pronti per le linea A della metropolitana di Roma, e gli interventi potrebbero iniziare in estate, comportando con ogni probabilità lo stop per tratte del servizio nel mese di agosto. Siamo di fronte a una ipotesi illogica e fuori luogo, che testimonia la carenza di programmazione della Raggi, del Campidoglio grillino e del management Atac. Si sarebbe potuto affrontare la situazione per tempo e, invece, ci ritroviamo con il rischio di vedere la Metro A chiusa nel mese di agosto, con pesanti ripercussioni sull’economia produttiva e sul turismo della Capitale d’Italia, nonchè sulla qualità del trasporto per migliaia di pendolari. E di tutto questo non possiamo che ringraziare la sindaca Raggi, per l’ennesima figuraccia mondiale che farà Roma. Un contesto inammissibile, davvero. Come associazione che tutela i consumatori, nel caso tutto ciò si concretizzasse, siamo pronti a depositare un esposto alla Procura della Repubblica con ipotesi di reato interruzione di pubblico servizio”. Così, in una nota, il presidente nazionale di Assotutela, Michel Emi Maritato, già candidato sindaco di Roma.