Cassazione, magistrata fece abusi edilizi a Roma: sanzionata

Non e’ di “scarsa rilevanza” la commissione di abusi edilizi da parte di un magistrato, con aumento del 30% della volumetria preesistente, ed effettuati in zone di “particolare pregio ambientale” in violazione di “specifici precetti penali”. Per questo la Cassazione ha confermato la sanzione disciplinare del Csm emessa lo scorso settembre a carico di Donatella Formisano, magistrata che mentre era in servizio al Tribunale di Roma e’ stata condannata con sentenza irrevocabile a otto mesi di reclusione, pena sospesa, “per aver modificato, senza la prescritta autorizzazione, l’originario assetto dei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico, mediante la realizzazione di un manufatto per civile abitazione” nel Parco di Veio, nella capitale.

Ad avviso della Suprema Corte, non merita censure la sentenza disciplinare con la quale il Csm ha irrogato alla Formisano la sanzione della perdita di quattro mesi di anzianita’ in considerazione della “gravita’ del fatto” consistito “nell’aver gravemente mancato ai suoi doveri di correttezza ponendo in essere comportamenti, anche in violazione di specifici precetti penali, idonei a renderla immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato e a lederne l’immagine”.

Anche la Procura della Cassazione, rappresentata da Marcello Matera, ha chiesto alle Sezioni Unite civili di respingere il ricorso della Formisano che sosteneva di non aver messo in pericolo il prestigio della magistratura dal momento che nel procedimento disciplinare i colleghi del Tribunale dei minorenni di Roma, dove presta servizio, avevano confermato la sua “serieta’ e professionalita’” oltre alla “integrita’ della sua immagine”. Gli ‘ermellini’, nel verdetto 13986 depositato il 23 maggio, la hanno anche condannata a pagare quattromila euro in favore del Ministero della Giustizia per le spese del giudizio.