Bimbo morto in asilo, la procura indaga per omicidio colposo

Omicidio colposo contro ignoti: e’ questa l’ipotesi di reato formulata dalla procura di Roma che ha aperto un’inchiesta sulla morte di un bimbo di un anno avvenuto ieri mattina in un asilo nido del quartiere Appio-Tuscolano. Un decesso probabilmente dovuto a cause naturali ma il procuratore aggiunto Nunzia D’Elia, per fugare ogni dubbio che l’esame esterno della salma non ha del tutto dissolto, ha deciso di disporre un’autopsia. I genitori del piccolo non hanno ancora presentato una denuncia.