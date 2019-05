E’ in gravi condizioni il bimbo di tre anni caduto ieri dal balcone di casa a Zocca, nel Modenese, mentre stava giocando con il fratello. Il piccolo e’ ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna in prognosi riservata. Secondo una prima ricostruzione, come riportato dal Resto del Carlino, i due fratellini si stavano passando una palla poi finita in strada. Nel tentativo di recuperarla, il bimbo si e’ sporto troppo cadendo dal primo piano della palazzina. E’ stata la mamma a chiamare i soccorsi.

Il piccolo e’ stato poi trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna con l’elisoccorso.