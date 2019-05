Tragedia ad Ariccia questa mattina intorno alle 8. Un romano di 52 anni arrivato ai Castelli Romani con la sua auto, dopo averla parcheggiata in piazza di Corte, si è diretto verso il ponte monumentale ha scavalcato il muretto e si è gettato morendo sul colpo dopo un volo di oltre 60 metri. Sul posto per rilievi e le indagini del caso sono intervenuti i Carabinieri di Ariccia e la Polizia Locale in ausilio