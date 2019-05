Ricetta del giorno: linguine con polpo alla luciana

INGREDIENTI NECESSARI

Polpo: 4 tentacoli di un polpo da 800 gr

Alloro e pepe nero in grani : q.b.

Olio evo e sale: due

Olive taggiasche: una manciata

Pomodori datterini: quattro

Linguine (o spaghetti): 200 gr

Peperoncino: q.b.

Basilico

Aglio: uno spicchio

Capperi dissalati: una manciata

Dosi per: due persone

DESCRIZIONE RICETTA

Per prima cosa, lessare il polpo.

Immergerlo in acqua bollente, alloro e pepe nero in grani. Estrarlo e immergerlo velocemente per 4 volte, al fine di far arricciare i tentacoli.

Subito dopo, rimetterlo in pentola e lasciarlo per circa 20-30 minuti nella sua acqua (il tempo dipende dal peso del polpo).

P.S. Il tappo di sughero è una leggenda metropolitana: anticamente i polpari mettevano i loro polpi in un grosso recipiente e contrassegnavano il loro polpo con un tappo con un segno distintivo, per distinguerli quando li vendevano.

Passato il tempo necessario, inserirlo per 3-4 ore in congelatore, in modo che lo shock termico eviti lo scollamento della pelle (con la pelle se ne andreabbero ventose e sapore).

Filtrare il brodo di polpo e salarlo leggermente.

Versare in un tegame un giro d’olio e uno spicchio d’aglio schiacciato.

Aggiungere le olive intere (in modo da non alterare il colore del polpo) e una manciata di capperi dissalati precedentemente dissalati in acqua tiepida.

Far dorare leggermente il tutto.

Tagliare quattro tentacoli a fettine, lasciando la parte finale intera e aggiungerli al soffritto.

Spellare i datterini, tagliarli a pezzettini e aggiungere anch’essi nella pedella.

P.S. Se necessario, aggiungere un po’ di brodo di polpo.

Versare il brodo filtrato in una pentola e lessare le linguine per metà cottura.

Scolare la pasta, versarla nel tegame del polpo e finire la cottura.

Aggiugere il brodo in risottatura, fino a fine cottura.

P.S. Se vi piace il peperoncino, aggiungetene un pochine: sappiate che ci sta belissimo.

Andrea Pantagruel

(http://www.pantagruel.biz)