Il Pd vince a Roma ma perde a favore della Lega in tutte le provincie della regione

Per quanto riguarda Roma e il Lazio c’è un dato che emerge dalle elezioni Europee, perché se è vero che il Pd è il primo partito a Roma con il 30% dei consensi, contro il quasi 26 della Lega e il 9 della Meloni, man mano che il partito di Zingaretti si allontana dal centro storico della Capitale dove ottiene percentuali del 40%, decresce nelle periferie lasciando in alcuni municipi (fra i più problematici per la immigrazione) il primato al partito di Salvini, rattrappendosi ulteriormente nel Lazio dove la Lega registra complessivamente quasi il 33% contro il 24% del Pd e il 18% dei grillini.

Scomponendo poi il dato provincia per provincia risulta che in quella di Roma prevale complessivamente la Lega con il 29%, il Pd al 27% (grazie al risultato di Roma città) e i 5stelle quasi al 18%.

La situazione si ribalta completamente nella provincia di Frosinone dove alle Europee la Lega incassa oltre il 40%, i 5stelle superano il 18 e il Pd va al 16. Sorte non migliore in provincia di Latina con Salvini quasi al 39%, i 5stelle al 16 e il Pd a ridosso con quasi il 15. In provincia di Viterbo non c’è invece partita perché la Lega deborda al 41%, il Pd sfiora il 20 e i 5 stelle rimangono inchiodati al 16. Particolare la situazioni della Provincia di Rieti dove la Lega sfonda con il 40% ad Amatrice e nei comuni del ‘cratere’ mentre nella provincia porta a casa il 41% con il Pd al 18 e i grillini quasi al 17.

È come se quel sasso lanciato nello stagno romano lasciasse via via cerchi concentrici sempre più deboli in direzione delle periferie capitoline e delle provincie.

Parrebbe che la situazione si ribalti, in qualche modo, alle elezioni comunali dove sindaci di sinistra si affermano alle comunali nonostante il voto europeo, ma resta il fatto che nei 10 comuni dell’area metropolitana con oltre 15.000 abitanti, si afferma la sinistra al primo turno solo Veroli, con buone possibilità di vittoria nel ballottaggio a Palestrina, Monterotondo e Ciampino, mentre la destra più o meno alleata con la Lega potrebbe prevalere a Civitavecchia, Nettuno, Tarquinia, Cassino e Civita Castellana, discorso diverso a Tivoli dove dovrebbe prevalere un Civico largamente vincente al primo turno contro il Candidato della Lega.

Ma il dato eclatante è che i 5stelle perdono il litorale da Civitavecchia e Nettuno, quel litorale brodo di cultura per il sogno di un MoVimento che avrebbe dovuto rivoltare l’Italia come un calzino.

I numeri (perché la politica è fatta di numeri e rapporti di forza) delle provincie e della regione fanno presagire delle conseguenze politiche nei delicati equilibri alla Pisana dove Zingaretti non ha la maggioranza, ma, anche se nessuno ha intenzione di mollare la poltrona ed il lauto emolumento, non è impossibile che Lega e i Fratelli della Meloni diano il via a una guerriglia per sfiancare il governatore impegnato nella ‘ripresa’ del suo partito.

Tanto più che il supporto indiretto dei grillini, che sino ad oggi non è mancato, è ad un bivio: o sostenere Zingaretti sino all’ultimo e senza tanti infingimenti o schierarsi con una opposizione leghista che con loro è al governo a livello nazionale.

Quanto questo sostegno sia oggi gradito dal Pd dopo il disastro grillino che fa apparire assurda una futura maggioranza di governo Pd/ Cinque stelle a livello nazionale, è tutto da vedere. In fondo per reggere la maggioranza alla Pisana bastano un paio di ‘responsabili’.

Ormai l’irrefrenabile ‘capitano’ e le sue fedeli truppe, anche se raccattate all’ultima ora, puntano a scalzare la Raggi e a prendersi il Lazio fra gli ultimi baluardi rossi soprattutto dopo la sconfitta di Chiamparino in Piemonte.

Ma (perché c’è sempre un ma) vale ricordare che l’orientamento dell’elettorato è liquido (ricordate il 40% di Renzi alle precedenti Europee?) e propio per questo Salvini ha fretta di dettare le sue regole a Di Maio ricattandolo con lo spauracchio delle politiche anticipate che nessuno vuole (tantomeno il Presidente della Repubblica).

Resta il fatto che parlare oggi di un bipolarismo sinistra/destra è fuori dalla realtà perché questa sinistra che potrebbe sì e no arrivare al 29% frattaglie comprese, e deve ancora ricostruirsi, allargarsi e soprattutto trovare risposte al malessere del popolo.

Al Nazareno sanno benissimo che il Pd è il secondo partito a livello nazionale grazie al crollo grillino e sanno anche che oggi il Pd è un partito prevalentemente ‘urbano’ di ceti medi acculturati, professionali, consapevoli, europeisti che vince nelle grandi città oltre che a Roma a Milano, Torino (nonostante la sconfitta in Regione) Genova, Bologna, Firenze. Vince a Bergamo, Bari, Modena, Avellino, Lecce, ma non sfonda del ventre molle e profondo del Paese. Lo dimostra la mappa del voto (anche in Sardegna) che è tutta verde (bruna) eccetto la Toscana e il sud dove i gialli stellati resistono, ma si dimezzano.

Giuliano Longo