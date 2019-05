A Palestrina sarà ballottaggio, centrosinistra avanti di oltre 1300 voti

1375 voti di differenza e 11 punti di distacco. Il secondo turno delle elezioni a Palestrina riparte da questi dati che separano in maniera netta i due candidati ammessi al ballottaggio: Manuel Magliocchetti (centrosinistra) e Mario Moretti (Lega).

Il quadro delle Amministrative consegnano agli elettori una città diversa rispetto a quella vista alle Europee, dove il partito di Salvini è riuscito a imporsi con uno storico risultato pari al 44%. Alle Comunali i simboli del partito del Nord, insieme a Forza Italia, collezionano il 29,92% delle preferenze dietro il centrosinistra che si attesta al 41,04%.

Vincere dunque non è una “questione politica”, visto il peso scarso dei partiti. Si riparte dal confronto nei quartieri, elemento di novità che ha contraddistinto la campagna elettorale appena archiviata.

Qui, sui territori per ora Magliocchetti vince, affermandosi in 17 sezioni su 18. Il centrosinistra riesce a spuntarla anche nelle frazioni di Carchitti e Valvarino, date secondo i pronostici iniziali a Moretti.

Da oggi sulla base di questi dati ricomincia una nuova partita, dove per ora la questione apparentamenti sembra del tutto marginale. Dai rumors, gli stessi candidati non sembrano essere interessati ad accordi più o meno formali anzitutto per una questione di distanza tra le persone e poi perché sarebbe difficile giustificare di fronte agli elettori una determinata scelta. Sappiamo bene però che la coerenza in politica cambia al mutare delle stagioni, dunque anche questo pronostico potrebbe risultare errato.

Sono invece ormai certi i dati delle preferenze che consegnano alla città un Consiglio completamente rinnovato. Mister preferenze è Matteo Petronzi (Palestrina Popolare) con 412 preferenze, dall’altra parte invece è Umberto Capoleoni per la Lega a portare a casa il primato con 346 voti. Deludenti i dati della lista di Federico Rosicarelli (258 in totale), rappresentano invece forse una sorpresa i 1.238 voti della lista della candidata Cristiana Polucci, che si garantisce così almeno un posto a Palazzo Verzetti. Lorella Federici chiude a 2.093 (16,94%) tra insuccessi (solo 85 preferenze per l’ex sindaco Adolfo De Angelis) e riconferme (Ludovico Rosicarelli 343, Laura Rosicarelli 245 e Emiliano Fatello 212).

Tra i 16 posti liberi in Consiglio, sono tanti i “big” che resteranno fuori. La città volta così pagina chiudendo la porta a vecchie ruggini del passato e si prepara a scegliere il futuro sindaco, la persona che possa rappresentare meglio Palestrina nelle istituzioni e sui territori. Da oggi ricomincia il confronto: buona campagna elettorale a tutti.