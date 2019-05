Manutenzione metro, linea A chiusa a tratti ad agosto

Importanti manutenzioni in arrivo per le linea A della metropolitana di Roma. I lavori inizieranno in estate e comporteranno con ogni probabilita’ lo stop per tratte del servizio nel mese di agosto.

“Il calendario che Atac ci ha presentato e’ ancora da convalidare. Ad agosto linea A sara’ chiusa per fasi, sono lavori molto importanti, una manutenzione dimenticata per decenni.

Verranno sostituendo deviatoi che potrebbero creare problematiche. E’ un intervento molto importante”, ha detto l’assessore capitolino alla Mobilita’ Linda Meleo, nel corso di una conferenza stampa a Tor Bella Monaca.

Per lo stesso motivo la stessa linea A della metro potrebbe chiudere nei week end a luglio.