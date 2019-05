Gattuso lascia il Milan: “Scelta sofferta, ma necessaria”

Nonostante sia diventato allenatore da appena sei anni, Gennaro Gattuso puo’ gia’ vantare un curriculum di tutto rispetto ma una carriera spesso ‘difficile’ tra addi ed esoneri. Dopo aver attaccato gli scarpini al chiodo al termine di una carriera iniziata al Perugia, proseguita da bandiera del Milan e chiusa al Sion, Gattuso ha subito cominciato ad accumulare molte esperienze in campo nazionale e non solo. All’inizio proprio in Svizzera, alla guida di quel Sion che lo aveva accolto a fine carriera.

Gattuso e’ rimasto in carica come primo allenatore del Sion per un mese (una vittoria, un pareggio e due sconfitte), prima di essere affiancato da Arno Rossini, in possesso della licenza UEFA. Il 13 maggio 2013, dopo la sconfitta per 5-0 contro il San Gallo, Rossini e Gattuso sono stati sollevati dalla guida tecnica della squadra e Ringhio e’ tornato a ricoprire solo il ruolo di calciatore. In totale il Sion con Gattuso primo allenatore e poi vice ha conseguito 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte in campionato e una vittoria e una sconfitta in Coppa Svizzera.

Dopo aver lasciato la Svizzera, Gattuso diventa il nuovo allenatore del Palermo in Serie B. Un’esperienza non fortunata per Ringhio: alla sesta giornata viene esonerato dal presidente mangia-allenatori Maurizio Zamparini in seguito alla sconfitta 2-1 in casa del Bari. Al suo posto arrivo’ Iachini, che vinse il campionato cadetto.

Nel 2014 non va meglio all’OFI Creta, formazione greca della massima divisione nazionale: dopo una sconfitta casalinga contro l’Asteras, rassegna le dimissioni alla settima giornata di campionato. Alla fine, sotto la pressione dei tifosi, rimane fino al 30 dicembre, giorno in cui arrivano le dimissioni ufficiali.

Dopo quasi un anno di inattivita’ da tecnico, il 22 agosto 2015 torna in Italia, stavolta in Lega Pro, e si accorda per un contratto biennale con il Pisa. A fine anno ottiene una storica promozione in Serie B, battendo ai play-off il Foggia. Il 31 luglio 2016 Gattuso si dimette dalla carica di allenatore del Pisa a causa della crisi societaria, ma il primo settembre annuncia ufficialmente il ritorno sulla panchina nerazzurra. Il 20 settembre, dopo il pareggio in trasferta contro il Frosinone (0-0), denuncia le gravi inadempienze della societa’ pisana verso giocatori e dipendenti con un lungo sfogo nel post partita. Il 20 maggio 2017, a seguito della retrocessione in Lega Pro, annuncia l’addio alla panchina dei toscani.

Subito dopo la separazione dal Pisa, Gattuso torna a casa:

il Milan lo ingaggia per allenare la Primavera. A fine novembre del 2017, con l’esonero di Montella, viene promosso sulla panchina della prima squadra. L’esordio in Serie A e’ una beffa: nella partita pareggiata 2-2 sul campo del Benevento, a segnare all’ultimo secondo e’ il portiere campano Brignoli. La prima vittoria arriva pochi giorni dopo contro il Bologna, battuto per 2-1 in casa. L’ex centrocampista risolleva le sorti della squadra dopo un periodo negativo, ma in Europa viene eliminato dall’Arsenal negli ottavi di finale. In piu’, raggiunge la finale di Coppa Italia, perdendo 4-0 con la Juventus. In campionato, i rossoneri ottengono il sesto posto totalizzando 39 punti nel girone di ritorno: soltanto i bianconeri, poi campioni d’Italia, e il Napoli hanno fatto meglio.

Nella stagione 2018-19 il suo Milan e’ una continua altalena di alti e bassi: in Europa League esce ai gironi, in Coppa Italia la Lazio si prende la rivincita in semifinale.

Alla fine non riesce a raggiungere il quarto posto per un solo punto. La vittoria in trasferta 2-3 con la Spal e’ l’ultima da allenatore del Milan.

“Decidere di lasciare la panchina del Milan non e’ semplice. Ma e’ una decisione che dovevo prendere”. Lo ha detto, l’ormai ex allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, a Repubblica.it. “Non c’e’ stato un momento preciso in cui l’ho maturata spiega – e’ stata la somma di questi diciotto mesi da allenatore di una squadra che per me non sara’ mai come le altre. Mesi che ho vissuto con grande passione, mesi indimenticabili. La mia e’ una scelta sofferta, ma ponderata” Gattuso annuncia anche di rinunciare ai due anni di contratto. “Si’, perche’ la mia storia col Milan non potra’ mai essere una questione di soldi”.