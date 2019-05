Comunali, i 5 Stelle perdono Nettuno e Civitavecchia: non parteciperanno al ballottaggio

Il M5s ha perso nel Lazio le due roccaforti di Civitavecchia e di Nettuno, in provincia di Roma, e non partecipera’ ad alcun ballottaggio nei dieci Comuni sopra i 15 mila abitanti coinvolti nella tornata elettorale.

Al secondo turno per le due citta’ sul litorale laziale, finora amministrati dai pentastellati, andranno i candidati di centrosinistra e centrodestra.

Dai dati diffusi dal sito del Viminale, infatti, a Civitavecchia mancano solo due sezioni su 53 da scrutinare, ma il risultato e’ consolidato: la vicesindaco uscente Daniela Lucernoni (M5s) e’ terza con oltre il 19% dei voti. Se la giocheranno tra due settimane Ernesto Tedesco (centrodestra, quasi al 49%) e Carlo Tarantino (centrosinistra, 22%). Idem a Nettuno, dove i dissidi interni al Movimento hanno causato prima la caduta della giunta, poi la doppia candidatura dell’ex vicesindaco Daniele Mancini (con una civica) e di Mauro Rizzo con il simbolo ufficiale. Risultato a spoglio concluso: sono arrivati al terzo e al quarto posto, rispettivamente con il 13,46 e con l’11,58. In testa c’e’ Alessandro Coppola (centrodestra) in gran vantaggio su Waldemaro Marchiafava (centrosinistra): 41,07 a 24,83. Se la vedranno al ballottaggio.