Cavallari: «Sfiducia a Zingaretti? Non mi rimagio il patto d’aula»

“Ho gia’ dato le mie motivazioni l’altra volta, il centrodestra nel Lazio ha gia’ dimostrato di non avere unita’ d’intenti per un progetto politico che sia buono sia per i laziali che per i romani. Nel 2016 siamo andati divisi con Marchini e Meloni, nel 2018 anche con Pirozzi e Parisi, si vuole usare il Lazio come terreno di scontro per posizionamenti politici. Bisogna vedere se effettivamente tutti hanno intenzione di mandare a casa Zingaretti. Io dico: intanto lavoriamo per i cittadini, poi se nasce un progetto politico serio si discute, ma non e’ che il capogruppo della Lega sui giornali dice ‘incontrero’, chiamero’…'”. Lo ha detto il consigliere del Gruppo misto alla Regione Lazio, Enrico Cavallari (Udc), a margine dei lavori del Consiglio regionale, in merito alla mozione di sfiducia nei confronti del governatore Nicola Zingaretti annunciata dal capogruppo della Lega alla Pisana, Angelo Orlando Tripodi.