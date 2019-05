Amministrative in provincia di Roma: flop 5 Stelle, il Pd tiene e la Lega tenta il colpaccio

Archiviate le elezioni Europee che ci hanno consegnato una Capitale più vicina alla Lega e meno ai 5 Stelle, in provincia si riparte dalle Amministrative dove il partito di Salvini non avrà certo vita facile.

Per la scelta dei sindaci gli elettori si affidano più alla persona e meno ai simboli e questo vale nei centri grandi ma soprattutto in quelli medi e piccoli e qui Il Pd vuole dire ancora la sua. Dal Litorale ai Monti Prenestini, tra riconferme e novità, il centrosinistra porta a casa aRoma sud 11 sindaci.

Sarà invece ballottaggio a Palestrina, Monterotondo e Ciampino dove si era visto alle Europee un exploit della Lega. In media il partito di Salvini passa dal 40% delle Europee al 30% delle Amministrative, ottimi risultati che ci raccontano però storie diverse. Insomma abbiamo di fronte un elettore che sa ancora distinguere e questo dovrebbe valere anche per il ballottaggio dove il centrosinistra nei tre Comuni citati parte con un ampio margine di vantaggio. La Lega resta indietro al 25% anche a Tivoli dove Vincenzo Tropiano (25%) cercherà al secondo turno di contendere il posto al sindaco uscente Giuseppe Proietti a capo di una vasta coalizione civica.

Sul fronte del litorale invece il Movimento 5 Stelle, che arretra a Roma sud (a Palestrina decide addirittura di non presentarsi) perde Comuni chiave come Civitavecchia e Nettuno dove non parteciperà al secondo turno delle elezioni.

Civitavecchia, finora roccaforte pentastellata, sfugge alla vicesindaca uscente Daniela Lucernoni , terza per distacco (19 per cento). Il ballottaggio il 9 giugno sarà tra Ernesto Tedesco, sostenuto dal centrodestra unitario, che sfiora il 49 per cento mentre il rivale dem Carlo Tarantino si ferma al 22 per cento. Anche Nettuno sembra voler punire il M5s e i suoi dissidi interni che hanno portato alla caduta della giunta comunale: l’ex vicesindaco Daniele Mancini, che corre con una civica, e il candidato ufficiale del M5s Mauro Rizzo sono rispettivamente terzo e quarto. In testa, anche qui, il candidato del centrodestra Alessandro Coppola, 41%, staccatissimo da Waldemaro Marchiafava del centrosinistra, 24%.