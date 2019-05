Amatrice, per una manciata di voti Fontanella ha la meglio sull’uscente Palombini

Ad Amatrice è Antonio Fontanella con la Lista Ricostruiamo Insieme a vincere con 739 voti sullo sfidante Palombini che gli arrivato vicinissimo con 721 preferenze.

Contestazione su alcune schede e attuato il riconteggio.

“Ai nuovi sindaci e ai consiglieri dei comuni della Provincia di Rieti colpiti dal sisma del 2016 faccio un augurio di buon lavoro, anche insieme alla Commissione Ricostruzione che ho l’onore di presiedere. Da abitante e residente di Amatrice, faccio un particolare in bocca al lupo al nuovo sindaco e al rinnovato consiglio comunale, ribadendo la mia disponibilita’ a servire, come sempre fatto fino ad ora, la nostra comunita’ ferita dal mostro del 24 agosto 2016. Infine un ringraziamento speciale all’ex facente funzioni Filippo Palombini per il lavoro svolto e per l’eccellente campagna elettorale. Una campagna elettorale all’ insegna degli attacchi personali, che hanno alimentato un clima d’odio, che, a prescindere dalle divergenze di vedute, una comunita’ martoriata dal sisma non meritava. Per questa ragione non ho mai risposto e non intendo farlo oggi. Sono sicuro che l’ingresso dalla porta principale (sua prima elezione diretta e non da ripescato) gli consentira’ di maturare quella esperienza necessaria dai banchi dell’opposizione per riproporsi come sindaco nel 2024″.

Lo dichiara in una nota Sergio Pirozzi, Presidente della XII

Commissione (Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione) del Consiglio Regionale del Lazio.