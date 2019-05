Alfieri confermato a Paliano: “Vittoria storica”

“Una vittoria storica che ripaga del lavoro svolto negli ultimi cinque anni al servizio della citta’ e dei cittadini. E’ stata una dimostrazione di democrazia con numeri che non lasciano dubbi sulla stima e sul riconoscimento da parte dei palianesi”. Lo dichiara Domenico Alfieri (Pd), riconfermato sindaco di Paliano, in provincia di Frosinone. Alfieri ha vinto con 3.029 preferenze (58,21%) contro le 1.400 di Maurizio Sturvi (26,90%) e le 775 (14,89%) di Tommaso Cenciarelli. “Una grande squadra, la nostra, che lavorera’ con ancora maggiore impegno per dare una prospettiva di sviluppo e futuro a Paliano. Il nostro – ha detto Alfieri – sara’ un lavoro rivolto soprattutto a realizzare tanti progetti traducendo in opere le idee per la Paliano di domani, per cercare di incidere in modo concreto sulla qualita’ della vita delle persone, la tutela del paese, la salute dei cittadini, l’istruzione e il patrimonio storico-culturale e architettonico della nostra meravigliosa citta’”.