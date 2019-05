Violenta bomba d’acqua a Roma e provincia: disagi e traffico in tilt

Più di una bomba d’acqua nelle ultime ore si è abbattuta sulla capitale, in particolare a Roma sud, dove diverse segnalazioni ci indicano di un incredibile nubifragio che sta creando diversi disagi alla viabilità ordinaria.

Strade allagate, traffico in tilt e fiumi d’acqua per le strade.

Questa la situazione in una delle zone più colpite, come Cinecittà, Quadraro, Torrenova e tutta l’area a sud di Roma.

Situazione complicata anche in provincia. Segnalazioni dai Castelli e dal litorale romano. Ecco come sarà il meteo nelle prossime ore.

CENTRO – Cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci e temporali diffusi, specie sul settore tirrenico. Temperature minime in lieve rialzo su coste della Toscana e Lazio, massime in tenue aumento su Sardegna, in diminuzione su regioni adriatiche.

Venti deboli variabili su Toscana e Marche, moderati settentrionali sulla Sardegna. Mari da molto mossi ad agitati il mare e canale di Sardegna, molto mosso il Tirreno.

SUD – Estesa copertura compatta un po’ ovunque, precipitazioni diffuse a prevalente carattere temporalesco specie sul settore tirrenico, in assorbimento serale su gran parte delle aree ioniche. Temperature minime in leggera flessione su regioni centromeridionali adriatiche e regioni ioniche, senza variazioni di rilievo altrove; massime in diminuzione sulle aree costiere ioniche, senza variazioni di rilievo altrove. Venti deboli variabili con decisi rinforzi fino a sera sulle regioni ioniche.

Mari da molto mossi ad agitati lo Ionio, da mossi a molto mossi i restanti bacini.

NORD – Molte nubi ovunque con associate piogge e rovesci diffusi che da Liguria, basso Piemonte, Emilia-Romagna e restanti aree pianeggianti tenderanno a coinvolgere rapidamente il rimanente settentrione, assumendo dalle ore serali anche carattere temporalesco lungo il settore costiero adriatico. Temperature minime in lieve rialzo su Liguria senza variazioni di rilievo altrove; massime in tenue aumento su Valle D’Aosta, Piemonte occidentale e in diminuzione sul resto del nord, regioni adriatiche. Venti deboli variabili sulle aree alpine e dai quadranti orientali sul restante Settentrione. Mari da mossi a molto mossi i restanti bacini.