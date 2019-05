Strappa rolex in strada a uomo: incredibile furto a Roma

E’ stato fermato dagli agenti della Squadra Mobile ieri pomeriggio a Roma in zona Magliana un rapinatore di orologi di pregio, che mezz’ora prima aveva rubato un Rolex in oro a Prati. L’uomo, di origine partenopee, gia’ conosciuto dagli agenti della Polizia di Stato per essere stato arrestato cinque anni fa per analoghi fatti, e’ stato braccato mentre tentava di guadagnare la fuga prendendo la metro alla Magliana, al termine di un rocambolesco inseguimento scaturito dalla rapina compiuta poco prima nei pressi di piazza Mazzini. In particolare gli operatori della sezione Rapine, che svolgono specifiche indagini volte ad identificare i soggetti di origine campana che periodicamente si recano a Roma per ‘colpire’ i possessori di orologi di marca Rolex e di elevato valore, dopo aver svolto un’accurata attivita’ di indagine, effettuando servizi in strada con pattuglie a bordo di autovetture e moto disposte nelle zone maggiormente battute dai gruppi criminali napoletani, hanno individuato una banda di rapinatori provenienti dai Quartieri Spagnoli di Napoli. Al termine delle rapidissime investigazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma-Gruppo reati contro il patrimonio, ieri pomeriggio e’ stato fermato S.G. di 45 anni che, in concorso con un complice in corso di identificazione, nel pomeriggio di ieri ha rapinato un cittadino romano di un Rolex in oro dal valore di oltre 40.000 euro, al termine di una brutale colluttazione.

Attraverso una complessa attivita’ investigativa con ricognizioni fotografiche da parte della vittima e analisi tecniche, e’ stato possibile ricostruire l’esatta dinamica della rapina avvenuta a Roma Prati, ad appena 30 minuti di distanza.