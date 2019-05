Il Pd primo a Roma, Torino, Genova e Firenze

Non era scontato, ma la lega al Nord e in alcune aree del centro raggiunge quasi il 40% dei consensi, ma ci sono delle eccezioni soprattutto nelle grandi città che sono il cuore dell’Italia dai mille campanili.

A Bologna, dove il Pd resta al 40% e la Lega al 21, a Milano, dove il Partito democratico è al 35,9 contro il 27 della Lega. In Piemonte la Lega è al 36 e il Pd al 24, ma a Torino i democratici sono primi, come in Liguria, dove il distacco del Pd r rispetto al partito di Salvini è di 9 punti, ma a Genova il Pd è primo con il 30% contro il 27.

In Toscana il Pd è ancora il primo partito con il 42% a Firenze, mentre nelle Marchè è in vantaggio la Lega di 15 punti. In Umbria la Lega balza al 38,1% con i Pd che è crollato dal 49,15% delle europee 2014 al 23,98%.

Balzo in avanti di Salvini anche nel Lazio ad eccezione di Roma dove il Pd è oltre il 30%, la Lega al 25 e il M5S sotto il 18.

I 5Stelle reggono invece al Sud con il 29% contro il 23 della Lega e il 18 del Pd, dato che vale anche per le grandi città, stessa situazione anche nelle Isole.