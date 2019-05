L’italia va a destra. Trionfo di Salvini, crollo dei 5stelle, forte ripresa del Pd

Se il voto Europeo vede un certo contenimento delle forze della desta europea più estrema nonostante l’affermazione della Le Pen in Francia, il plebiscito per Orban in Ungheria e l’affermazione in GB del brexiter Farage, in Italia dopo il 4 marzo il quadro politico è chiaro, anzi chiarissimo.

Con l’indiscutibile sfondamento della Lega che dalle politiche dello scorso anno raddoppia i suoi voti superando il 34%, i Fratelli d’Italia al 6,5% e nella sostanziale irrilevanza di Forza Italia ridotta all’8,8%, è indiscutibile il massiccio spostamento a destra dell’elettorato Italiano che peraltro vanta il primato di aver portato a Strasburgo il più grande partito sovranista d’Europa dopo quello di Farage (che comunque potrebbe risultare irrilevante con la fuoruscita della Gran Bretagna dalla UE e fine della sua rappresentanza a Strasburgo) .

Il quadro in nero si completa con la conquista del Piemonte da parte del centrodestra e il 31% ottenuto nelle zone rosse, dove il Pd è al 28 e i Cinque stelle precipitano al 16, meno del 17% a livello nazionale che rappresenta la metà de voti ottenuti alle elezioni politiche dello scorso anno, superati dal Pd che recupera al 22,7%.

Una svolta che peserà sulle sorti del Governo Conte dove teoricamente la coalizione giallo/bruno ha ancora la maggioranza dei consensi, ma se venisse confermato l’esito di queste europee ad eventuali politiche anticipate il solo asse Salvini/Meloni, anche senza Berlusconi, avrebbe i numeri per governare.

Crollo anche della credibilità degli exit poll che davano la Lega al di sotto del 30%.

A sinistra oltre l’affermazione del Pd sommando i voti di +Europa di Emma Bonino/Pizzatti, Europa Verde e Sinistra si registra una dispersione di oltre il 7% dei consensi.

Le prime dichiarazioni del Capitano e di Di Maio dimezzato (nei consensi), confermano la sopravvivenza di questo governo, con il piccolo particolare che l’agenda verrà dettata da Salvini, almeno sino a quando gli converrà.

Giuliano Longo