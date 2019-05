L’angelo di fuoco di Sergej Prokof’ev all’Opera di Roma, fra delirio e realtà

La rarità di un titolo del teatro musicale del Novecento affidato all’estro di una delle registe più controverse e apprezzate della scena contemporanea, Emma Dante che all’Opera di Roma “scommette” sul teatro del 900 con questo L’angelo di fuoco di Sergej Prokof’ev, in scena fino al al 1° giugno, in 5 recite, con la direzione musicale del maestro Alejo Pérez.

E la scommessa risulta perfettamente riuscita per questa rappresentazione di due ore e 40 minuti che ti tiene avvinto sino alla fine fra musica e canto che si intrecciano senza soluzioni melodiche ma con forte espressione di toni e sonorità.

Che fosse una scommessa lo dimostra il fatto che L’Angelo composta da Sergej Prokof’ev nei primi anni 20 del secolo scorso, non vide mai la rappresentazione scenica nemmeno al ritorno dell’autore in Urss, tanto e ebbe la sua prima rappresentazione a Parigi 30 anni dopo nel 1954, mentre in Italia si ricorda un’edizione alla Fenice del 1955 con regia di Strehler, una al Festival di Spoleto del 1959 e quella con regia di Puecher del 1966 proprio a Roma.

Tratta da un libretto difficile e a tratti oscuro ispirato dal romanzo di Brjusov, uno scrittore dell’avanguardia mistica/esoterica russa, racconta la vicenda di Renata ambientata nella Germania del ʼ500, tra duelli, premonizioni e stregonerie, monache, streghe e demoni, cripte, bettole e sacerdoti. Renata è ossessionata da un angelo demoniaco che appare in scena quasi come un folletto nelle vesti di un personaggio mimo e danzatore, fra l’umano e il bestiale che balza e si contorce quasi grottescamente sulla scena nel finale sdoppiandosi in due figure una chiara e una bruna.

La protagonista, Renata, è preda di stimoli misteriosi e contraddittori contornata da creature strane e magiche, da personaggi quali il cavaliere Ruprecht che l’ama sino a la vita , l’Inquisitore, Mefistofele e Faust che nel loro dialogo canoro rappresentano una chiara citazione di Goethe sul rapporto fra scibile umano e inconscio, e molti altri che fanno da contorno affidati anche al corpo di ballo e al coro.

Renata, illudendosi di poter frenare le sue visioni e soprattutto i suoi tormenti tenterà di ri-nascere ritirandosi in convento dove le sue pulsioni demoniache, mai sopite, finiranno per ‘infettare’ le consorelle divise quasi fra solidarietà di genere e deciso ripudio.

Giudicata dal grande inquisitore, che in scena appare più simile ad un pope russo che ad un religioso cattolico, verrà processata nella cripta contornata da nicchie con i resti dei religiosi defunti in sfarzosa porpora. Condannata al rogo per stregoneria prima del supplizio finale, adombrato, verrà ricoperta di uno sfarzoso manto nero come una madonna demoniaca che stringerà al petto un barocco ‘sacro cuore’ dorato da grande altare che ella trafiggerà metaforicamente.

L’angelo di fuoco, nelle intenzioni di Emma Dante “è opera esoterica, magica, un incubo spettacolare e visionario che mi permetterà di esplorare il mondo parallelo dei sogni, il mondo oscuro della mente infestato dai fantasmi”. Dove però, aggiungiamo, emerge e domina la figura femminile fra peccato e slanci mistici amore sublimato e passioni carnali in un contesto musicale e canoro di suggestivo espressionismo.

Ma la rappresentazione dell’Opera di Roma è anche una sorta di Kolossal musicale con una notevole presenza di personaggi, figure, coreografie e scene che per la regista ha comportato un intelligente sforzo di riequilibrio fra mondo magico, deliri e realtà con una fusione complessiva di notevolissimo spessore artistico.

L’opera in russo, con sovratitoli in Italiano e Inglese, ha comportato la grande ed estenuante presenza scenica, canora, recitativa e mimica di Ewa Vesin nella parte di Renata, notevole quella di Leight Melrose (Ruprecht). Acclamati particolarmente dal pubblico anche il direttore d’orchestra Perez e la Dante e Sergey Radchenko (Agrippa), Andrii Ganchuk (Faust), Maxim Paster (Mefistofele) e Goran Juric. (l’inquisitore).

Suggestive e coinvolgenti le scene di Carmine Maringola, originali e talora sfarzosi i costumi di Vanessa Sannino, impegnativa e riuscita la coreografia di Manuela Lo Sicco. Maestro d’Armi Sandro Maria Campagna, maestro del Coro Roberto Gabbiani, orchestra e Coro del Teatro dell’Opera.

Giuliano Longo