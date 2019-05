Crollo in un b&b a Roma: tragedia evitata

Strage evitata per miracolo in un bed & breakfast di via XX Settembre, al centro della Capitale, dove poco dopo le 13 due pareti sono crollate per cause in via di accertamento. Al momento del cedimento fortunatamente i 4 ospiti, turisti americani, non erano nell’edificio. A crollare – secondo quanto si apprende – la parete della camera da letto e quella del bagno. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia Roma centro e i colleghi della stazione Vittorio Veneto.