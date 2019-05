Cave, eletto il nuovo sindaco

Dalle 14 sono partiti gli scrutini per le elezioni Amministrative del Comune di Cave che vede di fronte il sindaco uscente Angelo Lupi (centrosinistra), Massimo Umbertini e Pino Mancini.

LA CRONACA

Le prime proiezioni intorno alle 15,30 parlano di un significativo vantaggio di Lupi attorno al 65% (982 voti). Seguono staccati Mancini (576) e Umbertini (461).

RISULTATI DEFINITIVI: Lupi 1971, Mancini 1.134 e Umbertini 1.177

Le operazioni dovrebbero richiedere almeno tre ore (come per le Europee), ma in questo caso ci sono in ballo diverse preferenze e, soprattutto, sarà “diverso” il confronto tra i rappresentanti di lista. Ieri le operazioni si sono svolte senza alcun intoppo, registrate solo alcune schede strappate o annullate.

Sono state le elezioni della Lega che a Cave ha portato a casa oltre il 46% delle preferenze.