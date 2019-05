Elezioni, seggi aperti dalle 7: tutte le info

Hanno aperto questa mattina alle 7 i seggi per l’elezione dei 152 sindaci del Lazio e dei 76 eurodeputati componenti del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

Sono 50.952.719 gli elettori per le europee, 16.053.792 gli elettori per le comunali.

I seggi chiuderanno alle 23. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede partendo da quelle per le europee. Domani alle 14 iniziera’ quello per le Regionali e le Comunali. Anche oggi, giornata di votazione, vige il “silenzio elettorale”.

Da Micigliano (paese in Provincia di Rieti con 131 abitanti e 123 aventi diritto al voto) a Tivoli (52.910 abitanti e 44.042 aventi diritto) saranno rinnovati 152 Consigli comunali ed eletti altrettanti sindaci.

Nessun capoluogo di Provincia andra’ al voto, i riflettori pero’ saranno puntati sui 10 comuni sopra i 15mila abitanti (che in quanto tali potrebbero andare al ballottaggio il 9 giugno prossimo, nel caso nessuno dei candidati raggiungesse piu’ del 50% al primo turno) dove le varie forze politiche cercheranno di ‘pesarsi’ in maniera piu’ compiuta. Si tratta di Cassino e Veroli per la provincia di Frosinone, Ciampino, Civitavecchia, Monterotondo, Nettuno, Palestrina e Tivoli per la provincia di Roma, Civita Castellana e Tarquinia in provincia di Viterbo.

Meta’ di questi enti verranno rinnovati perche’ commissariati in seguito alla caduta del sindaco precedentemente eletto. E’ il caso ad esempio di Cassino, commissariato dopo che lo scorso 18 febbraio 15 dei 24 consiglieri di centrodestra avevano firmato le dimissioni in massa facendo cadere la giunta guidata da Carlo Maria D’Alessandro.

Per ‘tenere’ la citta’ Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Udc candidano l’ex presidente del Consiglio regionale, Mario Abruzzese, appoggiato anche da una lista civica. Il centrosinistra si presenta spaccato: Pd, Demos e una lista civica sosterranno il commercialista Enzo Salera, che ha vinto le primarie. Salera in passato era stato assessore della giunta guidata proprio da Giuseppe Golini Petrarcone, che di fatto e’ l’altro candidato del centrosinistra ed e’ sostenuto da sei liste civiche, in una delle quali corre anche Luca Fardelli, fratello di Marino Fardelli gia’ segretario del Pd di Cassino ed ex consigliere regionale dem. Il M5S candidera’ Giuseppe Martini, mentre Roberto De Sanctis e’ il candidato civico.