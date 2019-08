A seguito dei controlli finalizzati al contrasto della criminalità diffusa nel territorio del quartiere di Tor Bella Monaca, noto per i numerosi fatti di cronaca, personale della Squadra Mobile della Sezione Falchi, nella serata del 20 maggio scorso, individuava una cantina, risultata poi riconducibile ad un pregiudicato romano di 47 anni, che è stato deferito in stato di liberta per il reato di ricettazione e detenzione illegale di arma da sparo.

All’interno del locale, le cui chiavi erano nascoste in altra cantina aperta, è stata rinvenuta una pistola di origine clandestina, marca Mauser calibro 7.65, con all’interno un caricatore contenente nr. 10 cartucce G.L.F., cal.7.65 mm; sempre nel corso della stessa perquisizione è stato rinvenuto numeroso munizionamento così suddiviso:

nr. 5 scatole marca Fiocchi ognuna contenente nr. 50 cartucce cal.7.65 ;

nr. 2 scatole marca Fiocchi ognuna contenente nr. 50 cartucce cal.9 steyr;

nr. 41 cartucce cal. 9 mm;

nr. 1 caricatore contenente nr. 10 cartucce g.l.f. cal. 7.65 mm;

per un totale di nr. 411 cartucce.

L’operazione, effettuata nella serata scorsa, rientra in un più vasto monitoraggio da parte della Polizia di Stato, nel noto quartiere romano. L’intensificazione dei controlli predisposta dalla Questura di Roma ha già portato, in questi primi 5 mesi, a numerosi arresti per spaccio di sostanze stupefacenti e sequestri di armi.