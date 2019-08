La circolazione generale su scala europea vedrà ancora una certa debolezza barica sull’Italia nonostante la pressione sia in aumento. Questo perché l’anticiclone delle Azzorre manterrà i suoi massimi in aperto Atlantico e sull’Europa centro settentrionale insisterà ancora una blanda area di saccatura. Il risultato sulla nostra penisola sarà tempo migliore ma non completamente stabile, nelle ore centrali infatti, stante il riscaldamento dell’aria e la pressione non troppo elevata, unitamente alla presenza in quota di correnti più fresche nord occidentali, sarà favorito lo sviluppo di numerosi temporali. Temporali che come al solito saranno più diffusi e probabili sulle zone montuose ma che localmente potranno scivolare anche verso i settori di pianura adiacenti. Insomma un’Italia contenta a metà con i litorali che tireranno un respiro di sollievo ma con le pianure interne, le valli e i monti che rischieranno di vedere ancora fenomeni di una certa rilevanza. In compenso le temperature risulteranno miti.

Meteo mercoledì: Nord qualche annuvolamento al mattino su Nordest e Liguria, ivi con qualche locale pioviggine, più sole altrove. Nel pomeriggio sviluppo di temporali su Prealpi e Appennino settentrionale con locale propagazione dei fenomeni in serata verso i settori adiacenti di pianura. In nottata nubi e fenomeni in attenuazione. Centro, iniziali condizioni di bel tempo con qualche disturbo sulla Toscana, nel pomeriggio sviluppo di temporali lungo la dorsale appenninica con locale propagazione dei fenomeni ai settori adriatici. Tra sera e notte torna il bel tempo. Sud modesto peggioramento sulla Sicilia con nubi irregolari e qualche locale pioggia tra pomeriggio e sera, più sole altrove salvo temporali pomeridiani in Appennino in locale propagazione ai settori adriatici. Temperature stazionarie o in ulteriore aumento con massime fino a 25° in Val padana, 20-22° altrove. Venti tra Sud e SO moderati sui bacini tirrenici settentrionali. Mari mossi, localmente molto mosso l’alto Tirreno e il Ligure.

Meteo Giovedì: Nord al mattino soleggiato con locali annuvolamenti in Val padana, nel pomeriggio sviluppo di qualche isolato temporale su Prealpi e Appennino settentrionale in locale propagazione ai settori di pianura adiacenti. Migliora tra sera e notte. Centro al mattino bel tempo salvo qualche disturbo sulla costa tirrenica, nel pomeriggio sviluppo di qualche temporale lungo la dorsale appenninica con locale propagazione dei fenomeni ai settori interni adriatici. Tra sera e notte torna il bel tempo. Sud ultimi annuvolamenti ed eventuali fenomeni al mattino tra Sicilia e Calabria meridionale, più sole altrove ma con sviluppo di temporali pomeridiani in Appennino e localmente sulle interne pugliesi. Temperature stabili su valori in linea con il periodo. Massime fino a 25° al Nord, 21-23° al Sud. Venti deboli o moderati nord occidentali, mari poco mossi o mossi.

Roma

Tempo asciutto al mattino con qualche nube sparsa; isolati temporali nel corso delle ore pomeridiane in generale esaurimento in serata. Temperature comprese tra +11°C e +23°C.

Lazio

Tempo stabile in mattinata con cieli poco nuvolosi su tutto il territorio; brevi temporali pomeridiani sui settori interni, più asciutto lungo la costa. Fenomeni in esaurimento in serata.

Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino al Nord Italia con piogge associate in Liguria, Veneto, Friuli ed Emilia Romagna. Precipitazioni in intensificazione al nord-est, Alpi e Appennino al pomeriggio e possibili temporali. Fenomeni in attenuazione in serata o nottata.

Tempo stabile al mattino eccetto in Toscana con deboli piogge, peggiora su tutte le regioni al pomeriggio con piogge e temporali specie sui settori interni. Fenomeni in esaurimento tra la serata e la nottata.

Giornata di bel tempo al sud Italia con qualche nube in transito. Da segnalare soltanto la possibilità di locali piogge o acquazzoni pomeridiani tra Molise, Puglia e Campania ma in rapido esaurimento entro la serata.

Temperature stazionarie o in leggero aumento sia nei valori minimi che soprattutto quelli massimi.